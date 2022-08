Rutte: vraagteken bij uitspraken Hoekstra, 'maar het kan net'

Ze noemde het "duidelijk dat ze als kabinetslid uitvoering wil geven aan het coalitieakkoord". Ze benadrukte dat ze via de fractievoorzitters niet gehoord heeft dat er een verzoek is om het akkoord open te breken. Volgens haar heeft de coalitie vorig jaar duidelijke afspraken gemaakt. "Het is goed dat we betrouwbaar zijn in de afspraken die we maken."

Rutte wilde er inhoudelijk verder niet veel over kwijt. Hij wil nu eerst de gesprekken over stikstof onder leiding van Johan Remkes de ruimte geven.

Voor het begin van de ministerraad zei Rutte verder dat de uitspraken van Hoekstra "hier en daar de wenkbrauwen hebben doen rijzen" en dat er in de coalitie vanochtend uitvoerig over is gebeld.

De premier wees erop dat Hoekstra lid van het kabinet is maar ook partijleider. Volgens Rutte heeft een partijleider wat meer ruimte om zich partijpolitiek te uiten dan kabinetsleden die dat niet zijn. "Daar is enige ruimte voor, maar het moet natuurlijk wel uitzondering blijven."

Hoekstra noemde vanochtend in het AD het doel van het kabinet om de stikstofuitstoot uiterlijk in 2030 met de helft terug te dringen niet heilig. Volgens Hoekstra kun je daar desnoods ook wel meer tijd voor nemen. Hij gaat daarmee in tegen het regeerakkoord, waar 2030 in staat.

Politiek verslaggever Wilco Boom:

"Hoekstra heeft zijn collega-ministers gisteravond over het CDA-standpunt geïnformeerd tijdens een overleg van de top van het kabinet en de regeringspartijen in het Catshuis. Minister Hoekstra overviel daar zijn collega's met de aankondiging dat hij in het AD zou gaan zeggen dat er misschien meer tijd moet worden genomen om de stikstofdoelen te halen.

Rutte zei "staatrechtelijk kan het net", maar maar aan zijn gezicht zagen we dat hij niet geamuseerd is door de uitspraken van Hoekstra. Dat is ook niet zo gek want de VVD zegt tot nu steeds: we houden ons aan die afspraken. Het CDA neemt er nu afstand van. Opvallend is ook dat hij de zaak doorverwijst naar stikstofonderhandelaar Remkes. Dat is best gek want het gaat hier niet om een plan van Remkes maar om afspraken uit het regeerakkoord.

Minister en D66-leider Kaag zegt eigenlijk: afspraak is afspraak. Dat betekent dat ook het CDA zich daaraan zal moeten houden. Dat betekent dat er een heel duidelijk en groot meningsverschil en misschien wel conflict in de coalitie is over de uitspraak van Hoekstra."