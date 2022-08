Activiteitstracker verraadt dat man echtgenote vermoordde

Een 46-jarige Amerikaan is tot 65 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn vrouw omdat haar Fitbit zijn verhaal ongeloofwaardig maakte. Richard Dabate vertelde in 2015 de politie dat een indringer zijn vrouw had vermoord, maar de gegevens van haar activiteitstracker bewezen dat het niet zo was gegaan.

Volgens Dabate had hij een indringer overlopen toen hij naar huis terug was gegaan om een vergeten laptop op te halen. Toen ook zijn 39-jarige vrouw thuiskwam omdat haar sportles niet doorging, zag hij naar eigen zeggen hoe de man haar doodschoot.

Dabate waarschuwde enige tijd later zelf de politie door zijn alarm te laten afgaan. Agenten vonden hem vastgebonden en schijnbaar bewusteloos op de vloer van zijn keuken, met één voet en één hand vastgebonden aan een stoel.

'Stem als Vin Diesel'

Aan agenten vertelde hij dat de dader een grote man in camouflagekleding was, met een diepe stem als acteur Vin Diesel. Het viel agenten wel op dat hijzelf slechts oppervlakkige snijwonden had op plekken die hij zelf had kunnen bereiken met een mes. Ook waren de snijwonden te klein voor het grote mes dat de dader zou hebben gehad.

Bovendien waren er geen sporen van een worsteling zoals Dabate die beschreef. Ook waren zijn verklaringen over wat er was gebeurd niet consistent.

Toen de Fitbit van de vermoorde vrouw werd uitgelezen, bleken de gegevens niet overeen te komen met het verhaal van Dabate. Ze bleek nog zeker een uur langer in leven te zijn geweest dan volgens zijn verklaring mogelijk was. Agenten konden precies zien dat de vrouw heen en weer was gereden naar de sportschool en het daarna thuis rustig aan had gedaan.

Zwangere vriendin

Bovendien gaf Dabate toe dat hij een andere vrouw zwanger had gemaakt. Volgens hem was dat met instemming van zijn echtgenote gebeurd als "onconventionele manier" om nog een kind te krijgen, maar uit getuigenverklaringen bleek later dat het om een affaire ging.

Na een jarenlang uitstel door de coronapandemie kwam de jury nu tot de conclusie dat Dabate zijn vrouw had vermoord omdat de affaire dreigde uit te komen. Zelf blijft hij volhouden onschuldig te zijn en zegt hij dat de Fitbit verkeerde informatie heeft opgeslagen. Hij is van plan in hoger beroep te gaan.