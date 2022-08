Explosies op de Krim, Rusland zegt drones te hebben neergehaald

Lokale bronnen van persbureau Reuters zeggen dat in de buurt van een militair vliegveld bij Sebastopol op de Krim zeker vier explosies zijn gehoord. Het lijkt erop dat die te maken hebben met een luchtaanval.

Volgens lokale autoriteiten is een drone neergehaald. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen en geen schade zijn aangericht.

Er zijn ook explosies gehoord bij Kertsj, op het meest oostelijke puntje van het door Rusland geannexeerde schiereiland. Ook daar is volgens de autoriteiten een drone neergehaald. De stad is van strategische betekenis omdat daar de brug ligt die het schiereiland via het spoor en de weg met Rusland verbindt.

Munitiedepot uitgebrand

De aanvallen zijn door niemand opgeëist, maar aangenomen wordt dat Oekraïne erachter zit. Dat was ook bij eerdere aanvallen op de Krim het geval. Oekraïne zwijgt over zijn betrokkenheid. Een adviseur van president Zelensky zegt dat het Oekraïense leger het recht heeft om Russische militaire doelen op de Krim te vernietigen.

Bij de Russische stad Belgorod, nog geen vijftig kilometer van de grens met Oekraïne, is gisteren een munitiedepot uitgebrand. Volgens de gouverneur was dat niet het gevolg van een aanval. Ook hier zouden geen slachtoffers zijn gevallen.

Eerder werden er Russische vliegtuigen vernietigd bij explosies op een Russisch vliegveld op de Krim. Rusland sprak toen van een sabotageactie zonder details te geven, Oekraïne grapte alleen dat de Russen moesten "oppassen met roken op gevaarlijke plekken".