CPB: koopkracht hard onderuit, armoede neemt toe

De koopkracht van huishoudens daalt dit jaar met 6,8 procent, om volgend jaar met 0,6 procent slechts licht te herstellen. Dat staat in nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) voor de komende anderhalf jaar.

Deze cijfers zijn van belang voor de besluitvorming van het kabinet over de begroting voor volgend jaar. De coalitiepartijen denken momenteel na over maatregelen om de koopkrachtklap te dempen.

Hoeveel de koopkracht daadwerkelijk gaat dalen is dus nog afwachten. Op Prinsjesdag publiceert het Centraal Planbureau een update van deze verwachtingen. Daarin nemen de onderzoekers mee wat de impact is van het extra beleid van het kabinet om huishoudens eventueel te compenseren.

De inflatie blijft langere tijd hoog: voor dit jaar verwacht het CPB een inflatie van 9,9 procent, en voor 2023 4,3 procent. Hierdoor neemt de armoede toe. Er is steeds meer geld nodig om aan de basisbehoeften te kunnen voldoen, terwijl de inkomens beperkt stijgen.

"Huishoudens merken de gevolgen van de hoge inflatie, en dat heeft zijn weerslag op de economie", zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp. "Er is een groeiend aantal mensen dat nu al nauwelijks kan rondkomen en voor wie de energierekening onbetaalbaar dreigt te worden."

Raming

In de koopkrachtvoorspelling houdt het CPB rekening met verwachte ontwikkeling van de lonen, de inflatie en het kabinetsbeleid.

De cijfers van vandaag zeggen niet direct iets over de persoonlijke situatie van mensen. Het CPB houdt bij zijn berekeningen van de koopkracht geen rekening met veranderingen in het leven van mensen, zoals een nieuwe baan, ontslag en meer of minder werken