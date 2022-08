'Patiëntveiligheid hartcentrum Isala Zwolle in gevaar'

De hartzorg in het Isala Hartcentrum in Zwolle verkeert in grote problemen en daardoor staat de patiëntveiligheid op het spel. Uit interne documenten die in handen zijn van de Volkskrant blijkt dat de wachtlijsten er flink oplopen, onder meer door een conflict over de vervanging van twee geschorste cardiologen die worden verdacht van corruptie.

De "patiëntveiligheid en de continuïteit van de patiëntenzorg" zijn in het geding, schrijft het ziekenhuisbestuur in een brief die vorige week is verstuurd aan de vakgroep cardiologie. "De wachtlijsten worden steeds langer en ook de huidige zorg kan maar moeilijk ingevuld worden."

Uit andere interne documenten blijkt dat nu ruim 7000 patiënten op de wachtlijst van de polikliniek staan. In maart waren dat er 3000.

Het duurt nu te lang voordat patiënten na een verwijzing van de huisarts terechtkunnen in het Zwolse hartcentrum, meldt het ziekenhuis. Volgens de documenten gaat daardoor hun gezondheid achteruit en is de kans groter dat ze op de eerste hulp voor hartpatiënten terechtkomen.