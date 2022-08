Australië protesteert tegen vervroegde vrijlating Bali-dader

Australië protesteert tegen een vervroegde vrijlating van een van de daders van de aanslag op Bali in 2002. Bij de explosie in een nachtclub op het eiland kwamen 202 mensen om, onder wie 88 Australiërs en 4 Nederlanders.

De man die de bom maakte, kreeg in 2012 een gevangenisstraf van twintig jaar nadat hij een jaar eerder in Pakistan was opgepakt. Deze week werden er vijf maanden van die straf gehaald ter ere van de Indonesische Onafhankelijkheidsdag. Hij had eerder al eens ruim anderhalf jaar strafvermindering gekregen wegens goed gedrag.

Doordat gevangenen in Indonesië vervroegd kunnen vrijkomen als ze twee derde van hun straf erop hebben zitten, kan de man volgens Australië worden vrijgelaten nog voor de twintigste verjaardag van de aanslag, 12 oktober dit jaar. "Dit zal meer leed veroorzaken bij de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag", zegt premier Albanese. Australische diplomaten zullen er daarom volgens hem bij Indonesië op aandringen om vervroegde vrijlating te voorkomen, zodat de man tot 2029 vastzit.

'Gederadicaliseerd'

Een woordvoerder van de Indonesische justitie zegt dat de bommaker gederadicaliseerd is, spijt heeft van zijn daden en "een goed burger wil zijn". Bovendien voldoet hij aan de voorwaarden voor strafvermindering voor goed gedrag en zou het oneerlijk zijn om voor hem andere regels aan te houden dan voor andere gevangenen.

De aanslag op een nachtclub op Bali werd gepleegd door Jemaah Islamiyah, een terreurorganisatie gelieerd aan al-Qaida. Indonesië executeerde in 2008 drie leiders van die beweging die de aanslag hadden gepland. Een andere dader kreeg levenslang, eerder dit jaar kreeg een derde een celstraf van vijftien jaar.