Van Rouwendaal had de hoge golven wel in gewild: 'Dan sta ik een puntje voor'

Het langebaanzwemmen bij de EK in Rome beleefde woensdag z'n laatste wedstrijddag. Toch lag er een dag later nog een Nederlandse topper in het Italiaanse 50-meterbad, zij het tegen wil en dank: Sharon van Rouwendaal had eigenlijk in de zee voor Lido di Ostia in actie moeten komen.

Harde wind en hoge golven dwarsboomden echter de titelstrijd in het open water. Te gevaarlijk, oordeelde de organisatie, die de wedstrijden eerst naar vrijdag verplaatste en vervolgens zelfs naar zaterdag.

Voor zevenvoudig Europees kampioene Van Rouwendaal, die in 2016 olympisch goud veroverde op de 10 kilometer en afgelopen juni door de zege op die afstand eindelijk ook een wereldtitel aan haar palmares kon toevoegen, had dat niet gehoeven. "Voor ons - wij zijn professionele zwemmers - zou het wel moeten lukken."

Ergeren

De omstandigheden kunnen de 28-jarige Baarnse bovendien niet zwaar genoeg zijn. "Je ziet die boei, maar komt niet dichterbij. Daar moet je tegen kunnen. Ik denk daar wat luchtiger over en ik denk dat heel veel anderen zich daaraan gaan ergeren. Dus dan sta ik een puntje voor."

De estafette voor gemengde teams is inmiddels uit het programma gehaald. Zaterdag zijn nu in de ochtenduren de wedstrijden over 5 kilometer voor mannen en vrouwen en in de middag volgen de races over 25 kilometer. Zondag wordt de 10 kilometer afgewerkt.