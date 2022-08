Wekdienst 19/8: Vuelta van start in Utrecht • Eerste dag Lowlands

Goedemorgen! In Utrecht begint de Vuelta en in Biddinghuizen treedt op de eerste dag van Lowlands onder anderen Liam Gallagher op.

Eerst het weer: het is vrij zonnig, maar vanuit het westen trekt vanmiddag een strook met bewolking en enkele buien over het land. Plaatselijk kan onweer voorkomen. Voor de buien uit wordt het nog 22 tot 26 graden. Daarna koelt het enkele graden af.

Wat heb je gemist?

Het kabinetsdoel om uiterlijk in 2030 overal de stikstofuitstoot met 50 procent omlaag te brengen is voor coalitiepartij CDA "niet heilig". Dat zegt partijleider Wopke Hoekstra in een interview met het AD. Daarmee laat hij een belangrijke coalitieafspraak los.

De vier coalitiepartijen, VVD, D66, CDA en ChristenUnie, spraken tijdens de formatie af de uitstoot nog dit decennium met de helft te reduceren. Vooral D66 hecht zwaar aan die afspraak. Ook premier Rutte zei begin deze maand nog aan 2030 vast te willen houden.

Hoekstra zegt nu dat zijn partij de stikstofuitstoot nog steeds met 50 procent wil terugdringen, maar daar desnoods wel meer tijd voor te willen nemen.

Ander nieuws uit de nacht: