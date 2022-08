Gesink, Kelderman en Arensman leven toe naar 'thuis-etappes' in Vuelta

Voor Gesink, die samen met zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma op het volle Vredenburgplein uitgebreid toegejuicht werd, is het al de vierde grote ronde die hij in Nederland begint. De vorige drie keer beviel hem dat prima.

Veel oranje, muziek van een feest-dj en een rondtochtje over de grachten. De ploegenpresentatie daags voor de Ronde van Spanje kon niet Hollandser. De Vuelta start vrijdag in het hart van Utrecht, waar Robert Gesink, Thymen Arensman en Wilco Kelderman een goede indruk willen maken.

Will they make it four wins in a row? 😉 Welcome, @JumboVismaRoad ! ❤️ ¿Conseguirán la cuarta? ¡Bienvenidos, Jumbo Visma! #LaVuelta22 pic.twitter.com/1y14C35VrF

Wat houdt dat in voor Gesink, een mooie editie? "We kunnen iets unieks behalen, als we Primoz Roglic aan zijn vierde Vuelta-zege helpen."

Nu wacht hem dus zijn eerste Vuelta, die hij na een sterke Giro d'Italia begint als kopman. "Ik krijg de kans van mijn ploeg om te kijken wat ik kan in het klassement. Ik heb geen idee waar ik sta, dus het wordt een ontdekkingstocht."

Kansen voor Kelderman

Wilco Kelderman is de Nederlander met misschien wel de beste papieren voor een hoge notering in de Vuelta. "Ik voel me eigenlijk goed. Als alles meezit, moet ik voor het podium mee kunnen draaien."

Samen met Jai Hindley en Sergio Higuita voert de 31-jarige coureur zijn ploeg BORA-hansgrohe aan. Wie er uiteindelijk vol voor het klassement mag gaan, moet gedurende de drie weken durende ronde blijken.

"Dat is echt afwachten. Ik ga eerst eens genieten van de etappes hier in Nederland. Utrecht is voor mij vlak bij huis en we zijn hier in een mooie stad, waar altijd een fijne sfeer hangt. Ik kijk er echt naar uit", aldus Kelderman die al eens als vierde (2017), zevende (2019) en tiende (2018) eindigde in de Vuelta.