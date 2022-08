'UWV keurt 60-plussers voorlopig zonder arts'

Het UWV schakelt voorlopig geen arts meer in bij de medische keuring van 60-plussers. Dat staat in een brief die minister Karien van Gennip van sociale zaken en werkgelegenheid binnenkort naar de Tweede Kamer stuurt, melden ingewijden aan dagblad Trouw. De minister zou dat besluit willen nemen zonder de wet aan te passen.

Door een gebrek aan UWV-artsen zijn de werkachterstanden bij het UWV ver opgelopen. Eind vorig jaar wachtten meer dan 12.000 mensen al langer dan de wettelijke termijn van acht weken op behandeling van hun aanvraag. De gemiddelde wachttijd is inmiddels zelfs al achttien weken. Slechts 30 procent van alle aanvragen wordt op tijd afgehandeld. Het UWV probeert wel meer artsen aan te trekken maar dat lukt niet voldoende.

Instemming van werkgever en werknemer

De nood is nu zo hoog dat besloten is dat arbeidsdeskundigen voortaan mogen beoordelen of 60-plussers in aanmerking komen voor een Wia-uitkering, in plaats van de arts. Deze leeftijdsgroep is verantwoordelijk voor 20 tot 25 procent van de Wia-aanvragen. De maatregel is tijdelijk, waarschijnlijk tot eind 2023.

Voorwaarde is wel dat zowel de werknemer als de werkgever ermee instemt dat er geen arts aan te pas komt. Als zij toch willen dat een arts de medische keuring doet, moet dat alsnog. Om te voorkomen dat de 60-plussers benadeeld worden zullen ze eerder een te hoge dan te lage uitkering zal krijgen door deze werkwijze, schrijft Trouw.

Om het capaciteitsprobleem bij het UWV op te lossen zijn er waarschijnlijk meer veranderingen nodig. Er wordt ook gekeken naar hoe het werk efficiënter kan en of de keuringen die volgens de Ziektewet verplicht zijn, wel nodig zijn.