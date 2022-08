Dode spitssnuitdolfijn aangespoeld op Texel

Mogelijk is het aangespoelde zeezoogdier een van de drie spitssnuiten die op 19 juli in de problemen raakten voor de kust bij Zandvoort, schrijft SOS Dolfijn. Strandgangers slaagden er toen in een van de dieren om te draaien. De dolfijn werd na de reddingsactie beklommen door een vrouw, wat tot veel verontwaardiging leidde.

De vrouw werd een paar dagen later aangehouden nadat ze zichzelf bij het politiebureau had gemeld. De politie onderzoekt of er sprake is van een strafbaar feit en overhandigt alle informatie aan het Openbaar Ministerie, dat kan besluiten tot vervolging.

Spitssnuitdolfijnen jagen normaal op kilometers diepte. In de relatief ondiepe Noordzee komen ze vaker in de problemen. Ook werkt hun sonar door de ondiepe en welvende zeebodem minder goed waardoor de dieren eerder stranden. Dat gebeurde behalve bij Zandvoort ook op 29 juli op het strand van Westduine in België. Dat dier leefde nog en kon weer terug de zee in worden geholpen.