Antwerp knokt zich terug in Turkije, Van Bommel houdt zicht op Conference League

Royal Antwerp FC heeft in de play-offs van de Conference League op bezoek bij Istanbul Başakşehir op de valreep een nederlaag weten te voorkomen. Twee minuten voor tijd viel de belangrijke 1-1, waardoor de Belgen zicht houden op plaatsing voor het derde Europese clubtoernooi.

Lang leek het 'Nederlandse' Antwerp van trainer Mark van Bommel, technisch directeur Marc Overmars en spelers Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp in Turkije tegen een nederlaag aan te lopen. In de 54ste minuut had Mounir Chouia de score geopend voor de Turkse thuisploeg.

Antwerp ging in de achtervolging, maar dat leverde lang niets op. De Belgen speelden met Ekkelenkamp, onlangs overgekomen van Hertha BSC, in de basis. Janssen was geschorst.

In de 88ste minuut zorgde Dinis Almeida met een rake kopbal voor de gelijkmaker. Zo geeft Antwerp een redelijk vervolg aan een historisch goede competitiestart. In de Belgische Jupiler Pro League wist de club de eerste drie competitieduels te winnen en staat het bovenaan.

Grote clubs winnen

In de play-offs van de Conference League waren de grootste clubs donderdagavond ongenaakbaar. West Ham United was thuis te sterk voor Viborg (3-1) en ook Villarreal won in eigen huis, met 4-2 van het Kroatische Hajduk Split.

De enige verrassing kwam uit Duitsland, waar FC Köln op eigen veld onderuit ging tegen MOL Fehervar uit Hongarije. De nummer zeven van het afgelopen Bundesliga-seizoen moet in de return een 2-1 nederlaag weg zien te poetsen.