FC Twente komt met nipte nederlaag goed weg bij Fiorentina en houdt hoop

Een zwakke eerste helft leek FC Twente op te gaan breken op bezoek bij Fiorentina, maar de treffer van invaller Václav Cerny na rust zorgde voor hoop voor de return van volgende week in een ongetwijfeld kolkende Grolsch Veste: 2-1. Inzet is dan een plek in de groepsfase van de Conference League. Twente reisde na vier opeenvolgende zeges met een flinke dosis zelfvertrouwen af naar Italië voor het kwalificatieduel, maar Fiorentina is van een totaal ander kaliber dan FK Cukaricki, NEC en Fortuna Sittard, zo bleek al snel. Dramatische start Na een minuut spelen lag de bal in het net achter doelman Lars Unnerstall, nadat Nicolás González een voorzet van Cristiano Biraghi met het hoofd had verzilverd. Twente schrok zich kapot en had moeite om zich te herpakken. De Tukkers wankelden in het vervolg van de eerste helft meerdere malen en mochten van geluk spreken dat alleen Arthur Cabral nog een goal maakte, na goed voorbereidend werk van de bij vlagen ongrijpbare Riccardo Sottil.

Arthur Cabral - EPA

Cabral zag Unnerstall op slag van rust zijn poging nog knap pareren, maar de boodschap voor Twente-trainer Ron Jans was inmiddels wel duidelijk. In de rust moest hij reparatiewerkzaamheden uitvoeren, want anders dreigde een afstraffing. De ruim 2.000 meegereisde Twente-supporters zagen dat Daan Rots en Julio Pleguezuelo achter waren gebleven in de kleedkamers. Cerny en Mees Hilgers waren hun vervangers.

Michel Vlap en Sofyan Amrabat in duel - Pro Shots