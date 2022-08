AZ neemt in eerste play-offduel ruim afstand van Gil Vicente

AZ is de play-offs in de Conference League begonnen met een afgetekende 4-0 overwinning op Gil Vicente. Na de 1-0 ruststand wisten de Alkmaarders in het laatste kwartier duidelijk afstand te nemen van de gasten uit Portugal, die zelf amper tot kansen kwamen.

AZ begon aan de dubbele confrontatie met Gil Vicente in de wetenschap dat Nederlandse clubs het vaak erg lastig hebben tegen Portugese teams, doorgaans meesters in het ontregelen. De laatste zeven knock-outontmoetingen liepen zonder uitzondering slecht af voor de vertegenwoordigers van de eredivisie, met Ajax en PSV als meest recente voorbeelden: zij liepen zich vorig seizoen allebei vast op Benfica.

AZ was er dan ook op gebrand om in eigen huis een stevige basis te leggen tegen de huidige nummer 10 (na één zege en één nederlaag) van de Primeira Liga, die het vorige seizoen als nummer vijf afsloot en daardoor mocht debuteren op het Europese podium. Gil Vicente schakelde in de vorige ronde Riga FC uit door in Letland 1-1 te spelen en thuis met 4-0 te winnen.

Topscorer blijft aan de kant

Dat de gasten niet in de eerste plaats naar Alkmaar waren afgereisd om zelf tot scoren te komen, leek al uit de opstelling te kunnen worden opgemaakt. Spits Fran Navarro, die de afgelopen competitie zestien keer het net vond en ook tegen Riga twee goals maakte, ontbrak immers in de basiself. De 24-jarige Spanjaard zat echter ook niet op de bank en moest het duel dus kennelijk wegens een blessure aan zich voorbij laten gaan.