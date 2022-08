Koster knap vierde op 5.000 meter, hoogspringer Amels snel klaar in EK-finale

Maureen Koster is er net niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 5.000 meter bij de EK in München. Na een knappe race kwam ze als vierde over de finish.

De 30-jarige Nederlandse langeafstandsloopster rukte in het tweede deel van de finale steeds verder op naar voren en finishte in 15.03,29. De Duitse Konstanze Klosterhalfen won de race in 14.50,47. De Turkse Yasemin Can pakte het zilver in 14.56,91 en de Britse Ailish McColgan werd derde in 14.59,34. Diane van Es werd dertiende.

"De dood of de gladiolen", omschrijft Koster haar tactiek voor de finalerace in het Olympiastadion. "Ik ben in supervorm. Mooi om dat nu op een toernooi te doen."