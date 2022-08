Inzicht in huiszoeking Trump stap dichterbij

Een Amerikaanse federale rechter neigt ernaar delen vrij te geven van het document op basis waarvan hij een huiszoekingsbevel goedkeurde voor Trumps buitenverblijf Mar-a-Lago. In dat stuk staan de aanwijzingen die justitie had dat Trump de wet zou hebben overtreden. De voorwaarde is wel dat gevoelige informatie onleesbaar wordt gemaakt of geanonimiseerd. Daar krijgt justitie een week de tijd voor. Verschillende Amerikaanse media hebben gevraagd om openbaarmaking van het document, omdat het zo uitzonderlijk is dat het huis van een oud-president is binnengevallen. Volgens de media heeft het publiek het recht te weten waarom. Het ministerie van Justitie wilde het document niet vrijgeven, onder meer omdat er gedetailleerde verklaringen in staan van getuigen die gevaar kunnen lopen als hun identiteit uitlekt. Hoog politiek spel De huiszoeking op Mar-a-Lago is de inzet van een hoog politiek spel tussen Trump en Justitie, dat vol risico's is. Aan de ene kant stelt de minister van Justitie, Merrick Garland, dat niemand boven de wet staat, dus ook een oud-president die geheime documenten mee naar zijn buitenverblijf heeft genomen niet. Aan de andere kant is het wel degelijk exceptioneel dat er een ingrijpende operatie als een huiszoeking is uitgevoerd bij een voormalig staatshoofd. Binnen het ministerie van Justitie gelden strenge richtlijnen voor politiek gevoelige onderzoeken, om te voorkomen dat het departement politieke partijdigheid of corruptie kan worden verweten. Er zal dus een afgewogen beslissing moeten worden genomen of het onderzoek het risico waard is dat er een "giftige cyclus" kan ontstaan van "wraakacties en escalatie", zoals de conservatieve krant de Wall Street Journal schreef in een artikel dat Trump retweette op zijn socialemediaplatform Truth Social. De inval in beeld:

De federale politie zocht volgens diverse bronnen naar vertrouwelijke documenten, maar het is onduidelijk voor welk onderzoek die van belang zijn. Voor de poort van het landgoed Mar a Lago verzamelden zich al snel aanhangers van de oud-president. - NOS

Dat het ministerie van Justitie en de FBI de huiszoeking hebben uitgevoerd leidt tot vergelijkingen met landen waar regerende partijen hun macht misbruiken om af te rekenen met hun politieke rivalen. Trump claimt allang dat er sprake is van politieke vervolging en dat zijn tegenstanders er alles aan doen om hem politiek te beschadigen. Eerst met het onderzoek onder leiding van speciaal aanklager Mueller, dat Russische bemoeienis met de verkiezingen van 2016 moest aantonen, daarna met de twee impeachment-onderzoeken (die hij dankzij de Republikeinen beide overleefde) en nu deze huiszoeking, die voor Trump en zijn achterban het zoveelste bewijs is dat 'ze' hem willen uitschakelen. Dezelfde avond stonden er al Trump-supporters voor de poorten van Mar-a-Lago met vlaggen en uitspraken als "Ze zullen er alles aan doen om hem te pakken, want ze zijn als de dood voor hem." Ook deze Trump-store doet opvallend betere zaken na de inval, vertelt de eigenaar:

Het loopt storm bij de Trump-store in de Verenigde Staten. In de winkel verkopen ze enkel en alleen spullen voor Trump-fans. De populariteit is sinds de FBI-inval in Mar-a-Lago gegroeid, en de verwachting is dat het alleen maar zal toenemen. - NOS

In de dagen na de huiszoeking ging een enkeling zelfs zover het recht in eigen hand te nemen. In Cincinnati schoot een man die op 6 januari 2021 ook aanwezig was bij de bestorming van het Capitool met een semiautomatisch geweer op een FBI-kantoor. Hij overleefde zijn actie niet. In Pennsylvania werd een man opgepakt omdat hij dezelfde soort dreigementen als de man in Cincinnati had geuit: "Jullie hebben ons de oorlog verklaard en nu is het jachtseizoen geopend op JULLIE". Dat dat geen geïsoleerde incidenten waren bleek toen het departement van Nationale Veiligheid (Homeland Security) afgelopen weekend met een waarschuwing kwam dat het aantal dreigementen aan het adres van de politie, de FBI en overheidsambtenaren flink was toegenomen. De rechter die het huiszoekingsbevel ondertekende en die delen van het onderliggende document vrij lijkt te gaan geven staat onder grote druk. Hij en zijn gezin worden zwaar bedreigd. Kolossale fout Die dreiging met geweld, de dreiging dat het wel eens uit de hand zou kunnen lopen als Trump gearresteerd wordt, is sinds de huiszoeking vaak te horen op de Trump-kanalen, de mediaplatforms waar de Trump-aanhang tegenwoordig communiceert. Afgelopen maandag zei zijn advocaat Alina Habba nog in een interview met Newsmax dat justitie een "kolossale fout" zou maken als ze Trump zouden aanklagen, omdat dan "de hel losbreekt". Trump zelf hintte er ook op in zijn enige interview na de huiszoeking, met Fox News: "Het land verkeert in een zeer gevaarlijke situatie. Er is enorme woede, ik heb nog nooit zoiets gezien. Mensen zijn al woest vanwege de jarenlange heksenjachten en nu dit." Waarna hij nogmaals uithaalde naar de FBI en het ministerie van Justitie en fulmineerde dat er nog nooit een inval bij een oud-president was gedaan, behalve in gevaarlijke periodes.

Als het in de VS over "gevaarlijke periode", heeft dat vaak betrekking op de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) en dat lijkt meer dan anders in het achterhoofd van veel Amerikanen te spelen. Uit onderzoek van de universiteit van Virginia blijkt dat meer dan de helft (52 procent) van de Trump-stemmers liever zou zien dat de rode (Republikeinse) en blauwe (Democratische) staten zich zouden opsplitsen in aparte landen. 4 op de 10 Biden-stemmers zijn het daarmee eens (41 procent). Begin dit jaar bleek uit een onderzoek van The Washington Post dat 1 op de 3 Amerikanen vindt dat geweld tegen de overheid te rechtvaardigen is.