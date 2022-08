Klaver naar EK-finale 200 meter, Samuel en Burnet uitgeschakeld

Lieke Klaver heeft de finale van de 200 meter bereikt bij de EK atletiek in München. Jamile Samuel en Taymir Burnet redden het niet. De 23-jarige Klaver, die woensdagavond in de finale van de 400 meter knap zesde werd, zette in de halve finales van de 200 meter 22,92 neer. Ze kwam als tweede over de finish in haar heat en plaatste zich daarmee rechtstreeks voor de finale. "Het verbaast me dat ik buiten adem ben, het is toch de helft korter", vergelijkt Klaver de 200 meter met de 400 meter. "Het is wel heel anders, maar heel leuk."

Ze gaat met open vizier de finale in, die vrijdagavond op het programma staat. "Ik kwam hier met de focus op de 400, dus buiten Dina Asher-Smith en Mujinga Kambundji ken ik al die meiden niet die de 200 lopen. Ik ga zo wel verslag halen bij m'n coach." Samuel niet door Samuel werd in haar halve finale derde en moest afwachten of haar tijd van 23,13 snel genoeg was voor een finaleplaats. Dat bleek niet zo te zijn. "Ik hoopte het, maar met deze tijd is het niet onverwachts dat het niet lukt", is de 30-jarige Nederlandse na afloop realistisch.

