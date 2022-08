Kunnen we concerten en festivals nog wel betalen?

Ze waren het eerste festival dat in 2020 werd afgelast door corona: Paaspop. Dit weekend zijn ze het eerste grote festival dat zonder maatregelen weer kan beginnen. De sector is er na twee jaar stilzitten klaar voor, al blijft corona ze wel achtervolgen. - NOS

Ook het boeken van artiesten wordt steeds duurder, merkt niet alleen Van Eerdenburg. "Het is een constant spanningsveld waarin we zitten", zegt Wouter de Wilde, baas van de boekingsafdeling bij concertpromoter Greenhouse Talent. "We zijn altijd op zoek naar een deal die werkt voor alle partijen. Enerzijds kijken we wat een ticket mag kosten en anderzijds zoeken we uit wat een artiest nodig heeft om een show te kunnen doen."

En het vinden van die balans is er niet makkelijker op geworden, constateert hij. De kans is groot dat het ten koste gaat van nieuwe en kleinere bands.

"Ik heb toch het gevoel dat mensen nog steeds in staat zijn om 90 euro te betalen voor een concert van Rammstein of een andere grote artiest, maar dat ze in plaats daarvan twee of drie spontane bezoeken aan poppodia met kleinere acts laten gaan."

'Sneller geneigd bezoek uit te stellen'

Jeroen Bartelse, directeur van zalencentrum TivoliVredenburg in Utrecht, vreest dat ook. "Mensen gaan nu naar concerten toe die ze niet kunnen uitstellen. Een grote naam komt vaak maar één keer in je stad of land, dus daar moet je wel meteen naartoe gaan. Kleinere bands touren in meerdere steden, dus je hebt ook meerdere kansen om ze te zien. Dan ben je misschien al sneller geneigd om een bezoek uit te stellen."

Een trend kan hij het nog niet noemen, daar is het nog te vroeg voor. Maar dat dit door de hogere kosten voor het levensonderhoud de komende periode een patroon zal worden, verwacht Bartelse wel. "Onze kalender zit helemaal vol en de ticketverkoop gaat ook wel goed. Maar als je dieper kijkt, zie je wel dat jongere bands het moeilijker hebben."

Bartelse wijst naar de wettelijke taak die hij heeft: deze vorm van cultuur toegankelijk houden voor een breed publiek. Dat kan door te investeren in duurzaamheid, maar ook door kritisch te kijken naar de barprijzen. "We proberen rekening te houden met mensen met een kleine portemonnee, door bijvoorbeeld een kleiner biertje aan te bieden voor een lagere prijs."