Vijf doden in Oostenrijk na hevige onweersbuien

In Oostenrijk heeft noodweer het leven gekost aan zeker vijf mensen. Onder de slachtoffers zijn twee meisjes van vier en acht jaar oud. Zij kwamen bij een meer in Karinthië onder omvallende bomen terecht. Bij het meer raakten vijftien mensen gewond, van wie twee ernstig.

In Gaming in Neder-Oostenrijk overleden drie wandelaars. Volgens Oostenrijkse media schuilden ze in een hut waar een boom op viel die door de bliksem was geraakt.

In Stiermarken, Karinthië en Oost-Tirol kwamen alle treinen tot stilstand nadat de stroomvoorziening door het noodweer was uitgevallen. Ongeveer 20.000 Oostenrijkse huishoudens zitten zonder stroom.