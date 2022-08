Opnieuw protest tegen azc in hotel, ook Kamerleden in Albergen

Donderdagavond is er opnieuw gedemonstreerd voor het hotel in Albergen dat door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is gekocht om asielzoekers in op te vangen. Volgens RTV Oost ging het om honderden demonstranten. Bij eerdere protesten op dinsdag- en woensdagavond waren er veel jongeren op de been, nu waren er ook meer oudere mensen, zegt de omroep. Op de gevel van het hotel hingen tientallen spandoeken en bordjes met daarop teksten tegen de komst van het asielzoekerscentrum. Aanhangwagen Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt) en Joost Eerdmans (JA21) kwamen naar het dorp om te spreken met bewoners. Naast het hotel was een aanhangwagen gezet waarop Eerdmans een toespraak hield. Hij riep de betogers op om hun protest vol te houden, omdat het kabinet volgens hem hoopt "dat het allemaal wel overwaait". Eerdmans kondigde aan dat hij de VVD "bij de strot zal pakken" om de instroom van asielzoekers te beperken.

Eerdmans wordt op een aanhanger geholpen om de demonstranten toe te spreken - ANP

Omtzigt was niet bij de demonstatie, maar sprak betrokkenen op een andere plek in het dorp. Hij heeft veel vragen bij de gang van zaken, vertelde hij na afloop in Langs de lijn en omstreken op NPO Radio 1. "De staatssecretaris heeft een heel ingrijpend besluit genomen voor deze gemeenschap. We zijn nu twee dagen verder en de staatssecretaris heeft nog steeds niet aangeboden dat hij naar Albergen komt om uit te leggen waarom hij vindt dat dit in Albergen moet gebeuren", zei Omtzigt. Hij vindt verder dat staatssecretaris Van der Burg duidelijk moet maken hoe hij de opvang van 200 tot 300 asielzoekers in en rond het pand, dat 30 hotelkamers telde, concreet voor zich ziet. Het kabinet kan de gemeente bij zo'n besluit passeren als dat in het nationale belang is, erkent Omtzigt. "Maar dan wil ik daar wel graag de uitleg bij zien", zei hij.

Wat doet het kabinet om de problemen het hoofd te bieden en waar zitten de knelpunten? Vijf vragen over de asielcrisis worden in dit artikel beantwoord.

Dinsdag werd bekend dat het kabinet een vergunning verleent voor het opvangen van 150 tot 300 asielzoekers in het voormalige hotel. Daarmee passeerde het kabinet de gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt, tot groot ongenoegen van verantwoordelijk wethouder Bekhuis en burgemeester Haverkamp. Kiezen tussen hoofdpijn en buikpijn Omwonenden lieten woensdag weten dat ze wilden proberen de komst van asielzoekers te verhinderen door zelf het pand te kopen. Donderdag werd echter duidelijk dat het koopcontract tussen het hotel en het COA al is getekend. Waarschijnlijk worden er half september de eerste mensen ondergebracht. Woordvoerder Hennie de Haan, die namens de bewoners spreekt, zei tegen RTV Oost dat er geen plan B is. "We weten het even niet." Volgens staatssecretaris Van der Burg van Justitie sprak het COA al maanden met de gemeente, maar kreeg de organisatie steeds nul op het rekest. Omdat de problemen in de opvang acuut zijn, heeft het kabinet besloten zonder instemming van Tubbergen asielzoekers in de gemeente onder te brengen. Daarbij was het volgens de staatssecretaris "kiezen tussen hoofdpijn en buikpijn". Bewoners van Albergen vertelden woensdag al niet blij te zijn met het besluit van het kabinet: