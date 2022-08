Toestelfinale voor turner De Munck, Nederlands team verzekert zich van WK

Loran de Munck heeft zich bij de Europese kampioenschappen in München geplaatst voor de toestelfinale op voltige. De 23-jarige Haarlemmer kwam tot een score van 14,266 en eindigde daarmee als tweede in de kwalificaties.

"Het ging fantastisch", analyseerde De Munck zijn oefening op voltige. "Ik ben blij dat alle voorbereidingen erop zitten, dat het heeft gewerkt en dat ik hier nu sta na een goede voltige-oefening."

Als team naar WK

Als team eindigde Nederland als elfde. Dat was niet voldoende voor een plaats in de landenfinale, waar de top-8 zich voor plaatste, maar het team onder leiding van waarnemend bondscoach Dirk van Meldert verzekerde zich wel van deelname als team voor de WK later dit jaar.