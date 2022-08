Vrouwen Twente zorgen met ontketende Kalma voor doelpuntenfestijn in CL-voorronde

Bij landskampioen FC Twente was spits Fenna Kalma de grote uitblinkster. Ze scoorde tussen de 21ste en 28ste minuut maar liefst vier keer. Ook na rust maakte ze drie doelpunten, waarvan één in de slotminuut, en daarmee bracht ze haar totaal op zeven.

De vrouwen van FC Twente hebben in de voorronde van de Champions League in Enschede hard uitgehaald tegen het Moldavische CSF Anenii Noi: 13-0. Eerder op donderdag wonnen de voetbalsters van Ajax ook hun eerste wedstrijd in de CL-voorronde met 3-1 van Kristianstad uit Zweden.

Zondag neemt Twente het in de finale van de eerste voorronde in Enschede op tegen het Portugese Benfica, dat Hajvalia uit Kosovo met 9-0 versloeg. Bij winst volgt in de tweede ronde in september een confrontatie om een plaats in het hoofdtoernooi.