Luiten maakt na mentale dip behoorlijke rentree in Praag

Joost Luiten heeft bij zijn rentree op de golfbaan in Praag een behoorlijke ronde gelopen. De 36-jarige Rotterdammer, die in juni na een dramatische start (+9) in Hamburg mentaal gebroken van de baan stapte en vervolgens een pauze inlaste, pakte op de Tsjechische Masters met een ronde 71 (-1) de clubs weer op.

Luiten begon met een eagle (twee slagen beneden par), maar zakte na die droomstart met twee bogeys (slag boven par) tegen één birdie (slag beneden par) iets weg. Hij staat voorlopig gedeeld 55ste.

Daan Huizing deed het met 70 slagen (drie birdies, één bogey) iets beter. Hij bezet de gedeelde 38ste plek. Wil Besseling speelde par.

De Belg Louis de Jager was in de eerste ronde het succesvolst op het Albatross Golf Resort. Hij had 64 slagen nodig.