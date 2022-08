Mali beschuldigt Frankrijk van wapenleveringen aan moslimextremisten

De Malinese minister van Buitenlandse Zaken heeft het Franse leger in een brief aan de VN-Veiligheidsraad beschuldigd van het steunen van extremistische groeperingen in het West-Afrikaanse land. Frankrijk ontkent alle aantijgingen.

In de brief roept minister Diop de Veiligheidsraad op een spoedbijeenkomst te houden om een einde te maken aan de "Franse daden van agressie" in het land. Diop schrijft dat "de Malinese overheid bewijs heeft van illegale Franse vluchten, met als doel het verzamelen van informatie voor terroristische groepen en hen te voorzien van wapens."

Vertrek van Frankrijk

Het is een nieuw dieptepunt in de relatie tussen Mali en zijn voormalige kolonisator. Deze week heeft Frankrijk zijn laatste troepen teruggetrokken uit Mali, die daar sinds 2013 deelnamen aan een VN-vredesmissie. De internationale missie heeft als doel de stabiliteit en de veiligheid in het land te waarborgen, juist door te strijden tegen extremistische groepen.

De Franse ambassade in Mali zegt op Twitter dat het land "natuurlijk nooit steun heeft geleverd aan deze groepen, die wij als vijanden beschouwen". De generaal die de leiding had over de Franse missie in Mali vindt de brief een belediging.

"Het is oneerbiedig tegenover mijn 59 kameraden die zijn gesneuveld in de strijd voor Mali, en de vele Malinezen die zijn omgekomen terwijl ze met ons mee vochten", zegt hij tegen radiozender RFI.

Een woordvoerder van VN-secretaris-generaal Guterres, gevraagd naar de beschuldigingen van Mali, zegt dat de VN dankbaar is voor de Franse inzet. Een anonieme diplomaat in New York zegt tegen France24 dan ook dat het "onwaarschijnlijk" is dat de Veiligheidsraad op het verzoek van Mali ingaat.