Topman Trump Organization bekent schuld, krijgt celstraf en boetes

De voormalige financiële topman van de Trump Organization heeft in de rechtbank van de staat New York bekend dat hij belasting heeft ontdoken. Zijn werkgever is de holding met bedrijven van oud-president Trump.

Allen Weisselberg (75) bekende schuld aan alle 15 aanklachten. Hij gaf toe dat hij voor meer dan 1,7 miljoen dollar aan onbelaste extraatjes heeft aangenomen. Zo werd schoolgeld voor zijn kleinkinderen betaald, hoefde hij geen huur te betalen voor een appartement in Manhattan en had hij kosteloos een luxe lease-auto tot zijn beschikking. Hij gaf ook toe dat hij dit expres buiten de boeken heeft gehouden. Zijn bekentenis deed hij met een "lage, ietwat hese stem", schrijft persbureau AP.

'Juridische en persoonlijke nachtmerries'

Weisselberg is veroordeeld tot vijf maanden cel, maar bij goed gedrag kan hij na drie maanden vrijkomen. Ook moet hij 2 miljoen dollar aan belastingen, boetes en rente betalen en hij mag de komende vijf jaar niet opnieuw in de fout gaan.

De relatief milde straf maakt deel uit van een overeenkomst: Weisselberg heeft beloofd naar waarheid te getuigen in de strafzaak tegen de Trump Organization, die in oktober begint.

Volgens de openbaar aanklager gaf de holding vijftien jaar lang financiële voordelen aan topmensen, onder wie dus Weisselberg. De Trump Organization spreekt de beschuldigingen tegen. Donald Trump wordt zelf niet aangeklaagd in deze zaak.

Weisselbergs advocaat zegt dat zijn cliënt schuld heeft bekend om "een eind te maken aan deze zaak en de jarenlange juridische en persoonlijke nachtmerries die er voor hem en voor zijn gezin door zijn veroorzaakt".

De civiele zaak tegen de Trump Organisation loopt al. Afgelopen week moest Trump daarin zelf voor de rechter verschijnen, waarbij hij zich 400 keer op zijn zwijgrecht beriep.