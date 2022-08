Ze hebben ons in absolute wilden veranderd, zegt Russische ex-militair

Het leger van Rusland verkeert volgens Filatjev in deplorabele staat. Rantsoenen die ver over datum zijn, hongerige en ongedisciplineerde soldaten, roestige geweren, gebrekkige communicatie en onduidelijke doelstellingen: het uitgebreide verhaal sluit aan bij eerdere berichten van en over Russische militairen.

Een Russische ex-parachutist die meevocht in Oekraïne uit zware kritiek op zijn leidinggevenden. "Ze hebben mensen in absolute wilden veranderd", schrijft Pavel Filatjev in zijn online gepubliceerde verslag. Ook vindt hij dat Rusland onrechtmatig het buurland is binnengevallen, blijkt uit het 141 pagina's lange relaas.

1/ A 34-year-old former Russian paratrooper, Pavel Filatyev, has published a remarkable in-depth account of his experiences of the Ukraine war. He served with the Feodosia-based 56th Guards Air Assault Regiment and fought in southern Ukraine for two months. A 🧵 follows. pic.twitter.com/upGQAejb12

Leidinggevenden geven volgens Filatjev helemaal niets om het welzijn van hun manschappen. Als voorbeeld geeft hij de opmars naar Cherson. "We waren een ideaal doelwit", schrijft de ex-militair. Hij beschrijft dat de soldaten in verouderde en ongepantserde jeeps reden en soms 20 minuten stilstonden. Ook vielen er doden en gewonden als gevolg van beschietingen door collega-eenheden. "Het was onduidelijk wat het plan was en zoals altijd wist niemand iets."

De 34-jarige beschrijft hoe zijn eenheid na de inname van de haven van Cherson aan het plunderen sloeg. Alles van waarde werd meegenomen, zoals computers. Maar de parachutisten waren vooral op zoek naar eten. "Als wilden aten we alles wat er was. We gaven nergens meer iets om. De meesten van ons hadden een maand buiten doorgebracht zonder enig comfort, douche of normaal eten."

Correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Waar we het vaak moeten doen met summiere aanwijzingen of berichten over misstanden in Oekraïne is dit misschien wel het meest uitgebreide relaas over het begin van de Russische militaire campagne. Dat maakt het een belangrijk historisch document.

Er is volgens mij geen reden om te twijfelen aan Filatjevs oprechtheid. Hij heeft lang in het leger gediend, voorheen bijvoorbeeld ook in Tsjetsjenië, en schrijft dat ook zijn vader beroepsmilitair was. Je proeft de verontwaardiging over wat hij heeft meegemaakt.

Wat Filatjev vertelt is misschien niet zo nieuw. Wat wel opvalt is dat de staat van het Russische leger naar zijn inschatting slechter is dan tien jaar geleden. Dat is opmerkelijk, omdat het leger hervormd zou zijn na de vijfdaagse oorlog met Georgië van 2008. Dus zelfs na die hervormingen zou de situatie zijn verslechterd."