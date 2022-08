Kooij slaat voor tweede keer toe in sprint in Denemarken

Olav Kooij heeft opnieuw toegeslagen in een massasprint in de Ronde van Denemarken. Het 20-jarige sprinttalent van Jumbo-Visma won na de eerste etappe op dinsdag ook de derde etappe van donderdag. De Amerikaan Magnus Sheffield behield de leiding in het algemeen klassement.

De heuvelachtige rit over 239,3 kilometer van Otterup naar Herning bevatte negen onverharde stukken van in totaal 18,2 kilometer. Ondanks enkele valpartijen viel de schade op de gravelstroken mee. Twaalf coureurs, onder wie liefst zeven Denen, kleurden de etappe.

Ineos, met leider Sheffield, Jumbo en EF-Education zorgden ervoor dat de twaalf net voor de finish weer werden ingerekend. Toen was het aftellen naar de massasprint.

Op 200 meter van de finish trok ploeggenoot Christophe Laporte de sprint van het uitgedunde peloton perfect aan, waardoor Kooij gemakkelijk naar zijn elfde zege van het seizoen kon sprinten.