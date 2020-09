Acteur Kevin Spacey (opnieuw) aangeklaagd voor seksueel wangedrag

Opnieuw is acteur Kevin Spacey aangeklaagd voor seksueel misbruik. Twee mannen zeggen dat hij hen seksueel heeft misbruikt toen ze minderjarig waren.

Een van beiden, acteur Anthony Rapp, vertelde al in 2017 in een interview aan nieuwssite Buzzfeed over het misbruik door Spacey. Daarop volgden meerdere zaken, die om uiteenlopende redenen stukliepen.

De andere man, die anoniem wil blijven, zegt dat hij als 14-jarige orale seks en geslachtsgemeentschap met de acteur had. De mannen zijn naar het Hooggerechtshof in New York gestapt en eisen een schadevergoeding.

Spacey heeft nog niet gereageerd op de jongste ontwikkelingen.

'Geschokt'

Het misbruik vond in de jaren tachtig plaats toen Spacey, een destijds onbekende 26-jarige acteur, hem op een feestje had uitgenodigd, vertelde Rapp aan Buzzfeed. De toen 14-jarige tiener zat uit verveling televisie te kijken op een kamer toen Spacey toenadering zocht. "Hij legde me op bed en ging op me liggen, op een seksuele manier", vertelde Rapp, die naar eigen zeggen geschrokken het appartement ontvluchtte.

Na publicatie van het interview, bood Spacey zijn excuses voor zijn "ongepaste gedrag" aan via Twitter. Hij zei zich het voorval niet te herinneren, maar gaf aan "geschokt" te zijn door Rapps verhaal. Niet veel later maakte Spacey bekend homoseksueel te zijn en bevestigde daarmee de geruchten die al lange tijd in de filmwereld rondgingen.

Televisiezender Netflix zegde vanwege de beschuldigingen de samenwerking met hem op, waardoor hij zijn hoofdrol in de serie House of Cards kwijtraakte.

Stukgelopen

Rapps beschuldiging leidde er destijds toe dat ook veel andere mannen in zowel de VS als Groot-Brittannië de nu 61-jarige acteur beschuldigden van grensoverschrijdend gedrag. Er werden meerdere rechtszaken tegen Spacey gestart, maar die liepen vast, onder meer doordat een aanklager overleed en een vermeend slachtoffer weigerde te getuigen.

"Spacey moet ter verantwoording worden geroepen", zegt advocaat Peter Saghir nu tegen nieuwssite Deadline. "Mijn cliënten kijken uit naar de rechtszaak en naar gerechtigheid voor een misdaad die nooit had mogen gebeuren. Spacey's gedrag was niet alleen ongepast en beledigend, het was ook een misdaad. Deze rechtszaak geeft de sterke boodschap af dat, hoe rijk, machtig of beroemd je ook bent, je niet boven de wet staat."