Asielstop, kleinschalige opvang en 'veiligelanders': vijf vragen over asielcrisis

De vluchtelingenopvang in Nederland leidt nog altijd tot veel onrust. Belangenorganisatie Vluchtelingenwerk Nederland dagvaardt de staat omdat die niet aan de wettelijke minimumeisen voor opvang voldoet, het kabinet trekt de vergunningverlening voor een asielzoekerscentrum in Albergen naar zich toe en bij het aanmeldcentrum in Ter Apel blijft het onrustig.

Waarom is er een asielcrisis in Nederland?

Over waarom het misgaat in Nederland maakten we eerder dit artikel. Het komt vooral doordat de opvangcapaciteit wordt op- en afgeschaald al naar gelang de instroom. Begin 2020 spraken gemeenten, toenmalig staatssecretaris Broekers-Knol en opvangorganisatie COA met elkaar af om flexibeler te gaan werken. Er zouden meer kleine opvanglocaties komen, zoals de gemeenten graag willen. Maar daar komt tot nu toe niet veel van terecht.

Een ander probleem is de woningnood, waardoor statushouders (mensen die erkend zijn als vluchteling) niet of nauwelijks aan een sociale huurwoning kunnen komen. Daardoor zitten er veel mensen in de azc's die daar eigenlijk al lang weg zouden moeten zijn.

Aan de instroomcijfers ligt het niet. Hoewel de instroom in vergelijking met voorgaande jaren hoog is, is die niet op recordhoogte. Ook binnen Europa is Nederland geen koploper. Een land als Duitsland krijgt, ook afgezet tegen het aantal inwoners, meer asielaanvragen.

Is de opvang ongelijk verdeeld?

NRC deed hier onderzoek naar en kwam tot de conclusie dat vooral de noordelijke provincies veel asielzoekers opvangen. Zo heeft bijna elke gemeente in de provincie Groningen een azc.

Uit een analyse van de NOS van cijfers van het COA bleek eerder dat van de vijftig grootste gemeenten er drie zijn die de afgelopen twaalf jaar geen asielzoekers hebben opgevangen. Het gaat om Roosendaal, Delft en Westland. Via deze link zijn alle locaties te zien.

Hoe kan het kabinet buiten gemeenten om een azc aanwijzen?

Dat kan bij locaties die al eigendom zijn van de Rijksoverheid, zoals het geval is bij het hotel in Albergen. Dat is gekocht door het COA nadat staatssecretaris Justitie Van der Burg de bestemming als opvanglocatie geregeld had.

De locatie werd door de overheid geschikt geacht als asielzoekerscentrum, maar de gemeente gaf die bestemming er niet aan, waarop Van der Burg voor de juiste vergunning zorgde.

Hij werkt ook aan een wetsvoorstel waardoor gemeenten verplicht worden om asielzoekers op te vangen. Het gaat om een stok achter de deur waarmee gemeenten in desnoods kunnen worden gedwongen om mee te werken. Van der Burg hoopt dat zijn na de zomer door het parlement komt, zodat de 'dwangwet', zoals die wel genoemd wordt, op 1 januari kan ingaan.

Waarom heeft het COA het liefst grote opvanglocaties?

Dat heeft te vooral maken met efficiëntie, legt een woordvoerder uit. "Je hebt mensen nodig die het eten en drinken verzorgen, de beveiliging, begeleiding en de gezondheidszorg. Op een grotere locatie kunnen die allemaal daar worden ondergebracht. En je kunt daar makkelijker gemengde bewoning regelen. Mocht de instroom minder worden, dan kun je ook andere woningzoekenden een plek bieden, zoals is besloten met het azc in Oisterwijk."

