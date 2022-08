Struikelstenen in Edam afgeplakt, 'toeristen staan massaal tegen het raam'

In Edam hebben bewoners van de Grote Kerkstraat in het centrum van de plaats de struikelstenen voor hun huis afgeplakt. Ze klagen over busladingen vol toeristen, die dagelijks met hun neus tegen hun ramen staan.

Struikelstenen zijn herdenkingstekens bij huizen waar tot de Tweede Wereldoorlog Joodse mensen hebben gewoond.

"Ze tikken tegen de ramen met de paraplu's en kijken naar binnen of de mensen er nog wonen", zegt een bewoner van het pand waar de stenen liggen bij NH Nieuws. "Als dat nou een keer per dag was is het niet zo erg, maar het gaat de hele dag door."

Het gaat volgens de regionale omroep om zeven struikelstenen die afgeplakt zijn met de tekst 'in verband met overlast gidsen'. In Edam zijn in totaal 23 stenen geplaatst.

"We hebben ook niets tegen de stenen of dat mensen er een foto van maken, maar het gaat echt om de grote groepen", aldus een bewoner.

'Juist de bedoeling'

Hans Roos van struikelstenen.nl heeft al duizenden stenen in Nederland gelegd, vooral in de Gooi en Vechtstreek. Het is voor het eerst dat hij hoort dat bewoners op zo'n manier overlast ervaren.

"In Amsterdam, waar veel stenen liggen, zie je ook groepen mensen staan. En dat is ook precies de bedoeling", zegt hij. "Maar als dat zodanige vormen aanneemt dat mensen zich in hun privacy aangetast voelen, is dat niet de bedoeling."

Volgens de bewoners heeft hun actie gewerkt en hebben ze nu geen last meer van grote groepen. Ze zijn daarom van plan de stenen weer zichtbaar te maken en hopen dat gidsen hun behoefte begrijpen.