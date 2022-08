Celstraf voor boer die blokkade op de A18 'uitlokte'

De politierechter heeft een boer uit Mariënvelde in de Achterhoek veroordeeld voor zijn rol bij het boerenprotest op de A18 bij Varsseveld, op 28 juli. Bij de actie blokkeerden boeren de weg en dumpten ze een lading zaagsel, mest en stro.

De boer (40) krijgt zestig dagen gevangenisstraf, waarvan 56 voorwaardelijk, en een werkstraf van 100 uur. De man heeft de celstraf uitgezeten in voorarrest, schrijft Omroep Gelderland.

Het OM vond dat de verdachte met "zijn uitlokkende rol bepalend is geweest in het versperren van de A18 op 28 juli. Zonder zijn handelen was de blokkade er toen en daar niet geweest", aldus de officier van justitie.

Eind juli hebben de boeren meerdere keren geprotesteerd, in deze video zie je beelden van die protesten: