Hotel in Waalwijk gaat ruim 200 Oekraïners en statushouders opvangen

In de gemeente Waalwijk worden 238 Oekraïners en statushouders opgevangen in een leegstaand hotel.

Volgens de gemeente wordt het hotel in het dorp Sprang-Capelle maximaal een jaar in gebruik genomen als opvanglocatie. "De Oekraïense vluchtelingen en statushouders zullen ter invulling van de dag werken als dat mogelijk is. De statushouders kunnen starten met hun inburgering", zegt de gemeente.

Volgende maand komen de eerste nieuwe bewoners naar Sprang-Capelle, schrijft Omroep Brabant. In de directe omgeving staan geen andere huizen.

Woningnood

Door de woningnood zitten duizenden statushouders noodgedwongen in een asielzoekerscentrum. Ze zijn erkend en ze mogen in Nederland blijven, maar kunnen nog geen deel uitmaken van de samenleving en geen nieuw leven opbouwen. Bovendien komen er geen plekken vrij voor nieuwe asielzoekers. Daardoor loopt de hele asielketen vast. Dat is vooral te zien bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen buiten de poorten overnachten.

Deurne, Hapert en Boxtel

De Brabantse gemeente Deurne vangt maximaal 225 asielzoekers op in sporthal De Kubus, werd begin deze maand bekend. Zij mogen er van 24 augustus tot en met 14 september blijven. Dat moet de druk op Ter Apel verminderen.

Ook in Hapert wordt plaatsgemaakt voor mensen uit Ter Apel. Dat gaat eveneens om een crisisnoodopvang vanaf 14 september tot uiterlijk 5 oktober.

Het pand van de voormalige Rabobank in Boxtel wordt verbouwd en ingericht om tijdelijk opvang te bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne.