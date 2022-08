Remkes: uitkopen dan wel halveren boerenbedrijven is eenzijdig beeld

Gespreksleider Remkes vindt dat in de stikstofdiscussie te veel een beeld wordt opgeroepen dat het gaat om "opkopen dan wel halveren" van boerenbedrijven. Na een nieuwe overlegronde onder zijn leiding noemde hij dat een veel te eenzijdig beeld. Wie daarvoor verantwoordelijk is, liet hij in het midden. Behalve leden van het kabinet zaten vandaag onder andere banken en bedrijven aan tafel.

Remkes vergeleek de discussie met "Max Verstappen die de bocht moet nemen". Volgens hem is de kernvraag wat er aan de andere kant van de bocht ligt en of de deelnemers met een gerust hart de bocht kunnen nemen.

Supermarkten

Remkes zei dat het in gesprek veel over het 'verdienmodel' is gegaan en of 'beprijzing' een oplossing is. Hij herhaalde dat "helaas een van de essentiële gesprekspartners ontbrak". Hij doelde daarmee op de supermarkten, die wel waren uitgenodigd, maar niet kwamen. Zij willen dat het kabinet en de boerenorganisaties eerst weer gaan praten.

Premier Rutte sloot zich aan bij die kritiek. Hij wil dat ook supermarkten, inkopers, en leveranciers erover meedenken hoe er een sterke boerensector kan blijven en hoe iedereen goed kan verdienen aan de productie van levensmiddelen.

Kijk hier wat Remkes zei over het eenzijdige beeld in de stikstofgesprekken: