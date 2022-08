In het woud van voetbalprijzen lonkt er voor Wiegman toch weer iets bijzonders

Sarina Wiegman is weer eens genomineerd, maar waarvoor eigenlijk precies? Er is de laatste jaren een wildgroei aan voetbalgala's, met prijzen en onderscheidingen die steeds langere namen krijgen. De UEFA Women's Coach of the Year Award, dat klinkt in elk geval heel gewichtig voor Wiegman. Een mooie erkenning voor de bondscoach die Engeland naar een historische Europese titel leidde, mocht volgende week blijken dat ze prijs gewonnen heeft. De andere twee kanshebbers zijn Martina Voss-Tecklenburg (Duitsland) en Sonia Bompastor (Olympique Lyonnais). Drie grote partijen Wiegman werd in dienst van Nederland echter al twee keer uitgeroepen tot The Best FIFA Women's Coach. Via de wereldvoetbalbond dus, dat klinkt dan weer als een nog hogere onderscheiding. Wat is alles nou precies waard? Wat betreft de belangrijke onderscheidingen, zijn er drie grote partijen die noemenswaardige prijzen uitreiken. De Europese voetbalbond UEFA, de wereldvoetbalbond FIFA en het Franse tijdschrift France Football. In onderstaande slider een overzicht van wat toonaangevende prijzen:

France Football lijkt de vreemde eend in de bijt, maar is juist de toonaangevende partij als het gaat om de prijzen om de beste voetballers wereldwijd. De Ballon d'Or, de Gouden Bal, wordt al sinds 1956 uitgereikt. De opzet is in de loop der jaren wel veranderd, zo konden vroeger alleen Europese spelers in Europese competities winnen. De jury bestaat uit prominenten, betrokkenen en specialisten van over de hele wereld. In 2010 werd deze verkiezing ook onder de officiële vlag van de FIFA gehouden. Maar nadat deze samenwerking werd beëindigd, ging het mis. De FIFA (sinds 2016) en de UEFA (sinds 2019) gingen ook hun eigen prijzen uitreiken. De Gouden Bal blijft vanuit de traditie dus de toonaangevende prijs. En dat geldt ook voor de Gouden Schoen.

Roy Makaay, in 2003 de laatste Nederlandse winnaar van de Gouden Schoen - ANP

Aan de Gouden Schoen kleeft ook een mooi verhaal, want elk doelpunt in een Europese competitie was tot 1991 evenveel waard. Zo ging die prijs naar kleinere voetballanden als Bulgarije, Roemenië en zelfs Cyprus. Nadat er zelfs werd geprobeerd de uitslag te manipuleren, trok France Football zich terug als organisator. Onder de vlag van de UEFA maakte de Gouden Schoen vijf jaar later echter een doorstart. Vermenigvuldigingsfactor Doelpunten uit sterkere competities hebben een vermenigvuldigingsfactor voor het eindklassement, waardoor steeds vaker grote spelers met de prijs aan de haal gingen. Wat precies die sterkste competities zijn, wordt bepaald op basis van de Europese coëfficiëntenlijst. Clubs kunnen voor hun land punten verdienen op basis van de prestaties in de Europese toernooien. Door de opmars van Nederland nemen doelpunten in de eredivisie nu in waarde toe. Dan de overige prijzen. Er is een Gouden Bal is voor veldspelers én keepers, bij de FIFA is dit juist losgekoppeld van elkaar.

Lionel Messi met de Ballon d'Or. Zijn zevende, een record - ANP

En om het nog verwarrender te maken, heeft de UEFA heeft de prijs voor de beste voetballer van Europa weer in het leven geroepen. Eigenlijk precies waar de verkiezing van de Gouden Bal vroeger om draaide. Die heet nu de UEFA Best Player in Europe. Ondanks die wildgroei aan prijzen en de lastig in te schatten status daarvan, is Wiegman in de race voor iets moois. Voor de onderscheidingen van de coaches zijn de voetbalbonden weer de eerste partijen die daar toonaangevende verkiezingen voor organiseerden. Eerst de FIFA, vanaf 2016. En drie jaar later ook de UEFA. De prijs van de FIFA heeft meer status. In een jaar zonder wereldkampioenschap, maar mét een EK ligt de focus in het vrouwenvoetbal dit jaar toch vooral op Europa. Bekijk de EK-zege van Sarina Wiegman met Engeland:

De samenvatting van de de EK-finale tussen Engeland en Duitsland op Wembley. - NOS