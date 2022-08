Van Werkhoven/Van de Velde naar achtste finales EK beachvolleybal

Mart van Werkhoven en Steven van de Velde zijn doorgedrongen tot de achtste finales van de EK beachvolleybal in München. Het Nederlandse duo was in de eerste ronde met 2-0 te sterk voor de Italianen Daniele Lupo en Alex Ranghieri.

Van Werkhoven en Van de Velde waren in de eerste set oppermachtig. De voorsprong van de Nederlanders werd snel groter en met een verschil van liefst negen punten werd de eerste set binnengesleept: 21-12.

De tweede set ging gelijk op en bleef lang spannend, maar op 21-21 wist de Nederlands kampioen twee punten achter elkaar te pakken. Van Werkhoven/Van de Velde trok zodoende de wedstrijd met 2-0 naar zich toe en mag zich gaan opmaken voor de achtste finales.

Achtste finales

Het duo Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen had zich daar al voor geplaatst door hun poule te winnen in de groepsfase. Datzelfde deden Katja Stam en Raïsa Schoon, die donderdagavond nog in actie komen in de achtste finales. Stam/Schoon neemt het dan op tegen de tweelingzussen Inna en Iryna Machno uit Oekraïne.

De vrouwenduo's Emi van Driel/Pleun Ypma en Emma Piersma/Mexime van Driel werden in de groepsfase van de EK in München uitgeschakeld.