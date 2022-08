Opnieuw vogelgriep in Lunteren, nu op eendenbedrijf

In Lunteren in Gelderland is opnieuw vogelgriep vastgesteld. Dit keer gaat het om eendenbedrijf met circa drieduizend dieren. De eenden worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gedood om verspreiding van het virus te voorkomen.

Ook op een pluimveebedrijf dat in een straal van 1 kilometer van het eendenbedrijf ligt worden alle dieren gedood. Binnen een straal van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf liggen nog 256 andere pluimveebedrijven.

Volgens het ministerie van Landbouw gaat het waarschijnlijk om een hoogpathogene variant, die zich snel verspreidt.

Kinderboerderij

Ook zondag werd in Lunteren, dat in een gebied ligt met veel pluimveehouderijen, al vogelgriep vastgesteld. Toen ging het om een legpluimveebedrijf met zo'n vijfduizend dieren. Ook de dieren op zeven andere pluimveehouderijen werden gedood, omdat ze binnen een straal van 1 kilometer van het andere bedrijf liggen.

Gisteren werd bovendien vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met 24.000 kippen in Maurik. Die dieren werden eveneens geruimd. Ook brak er vogelgriep uit op een kinderboerderij in Vlaardingen. Daar werden 137 kippen, kalkoenen en kwartels gedood.

Ernstige ziekte

De hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is sinds 2016 in Nederland. Met hoogpathogeen wordt bedoeld dat het virus leidt tot ernstige ziekte bij dieren.

Bij mensen komt vogelgriep nauwelijks voor. Het virus was in de voorgaande jaren in het voorjaar het land uit, maar dit jaar is dat niet zo.

