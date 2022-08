Badgasten Zeeuwse stranden gaan naast dode vogels liggen, niet bewust van gevaren

Strandgangers lijken zich weinig aan te trekken van het opruimen van de dode vogels op de Zeeuwse stranden.

Volgens stichting Dierenwelzijn Walcheren leggen mensen hun handdoek naast een stervend dier, of laten ze hun hond met een dode vogel rondlopen. "Ze zijn er niet van doordrongen dat de vogelgriep besmettelijk kan zijn voor mens en dier", zegt Jolanda Lichtenberg van de stichting bij Omroep Zeeland.

Twee dagen geleden werd vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Zeeland. Maar ook de wilde vogels worden hard getroffen. In juni bleek dat een grote kolonie sterns in Zeeuws-Vlaanderen ziek was. Begin deze maand spoelden plotseling honderden dode vogels, waaronder veel meeuwen, aan op de stranden bij Borssele, Vlissingen en Veere op Walcheren.

Volgens Lichtenberg worden ook nu nog iedere dag zo'n 100 dode of zieke vogels van de stranden gehaald. Medewerkers van de stichting doen dat in beschermende witte pakken om niet ziek te worden.

Karkas dood dier

"Maar het schrikt mensen niet af", stelt ze vast. "Soms zien we mensen zitten naast een stervende vogel." Lichtenberg wijst er ook op dat honden met een karkas van een dood dier in de bek rondlopen zonder dat de eigenaren ingrijpen.

Sinds een aantal weken hangen er waarschuwingsposters bij de strandopgangen in de gemeenten Borssele, Vlissingen en Veere. Daarop staat dat je honden aan de lijn moet houden en de vogels niet moet aanraken. De poster is ook in het Duits vertaald.