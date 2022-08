Psycholoog speelde cruciale rol in EK-succes Steenbergen: 'Wereld van verschil'

Maar wat was nou precies die sleutel tot succes voor de jonge zwemster uit Friesland? Haar coach - Patrick Pearson - en haar psycholoog, durft Steenbergen wel te concluderen. "Die combinatie is cruciaal om goed te presteren", zegt Steenbergen na afloop van de EK.

Dat juist zij zeven medailles meeneemt, had ze van tevoren niet durven dromen. Steenbergen: "Het is nog niet helemaal geland, maar ik ben natuurlijk trots op wat ik heb laten zien, de prestaties en medailles."

Als absolute koningin van het toernooi in Rome keert de 22-jarige Friezin met een koffer vol medailles naar huis terug.

Toen ze in maart van dit jaar met een psycholoog begon te werken, voelde ze zichzelf veranderen. "Het is een wereld van verschil, hoe ik er nu in sta en hoe anders ik ben. Veel positiever", zegt Steenbergen.

"We hebben dingen die niet in verband staan met het zwemmen aangepakt. Hoe ga je om met tegenslagen en hoe ga je met sociale contacten om, dat is voor mij heel belangrijk."