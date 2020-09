Een coronatest krijgen is nu vrijwel onmogelijk

Een afspraak maken voor een GGD-coronatest is nu voor veel Nederlanders niet meer mogelijk. "Er is nu nergens structureel plek", zegt de koepelorganisaties van GGD's over de ruim 100 testlocaties waar mensen zich met coronaklachten kunnen laten testen.

Op slechts 4 van de 100 testlocaties was nog ruim voldoende plek. 10 locaties hadden vanmorgen nog wel plek, maar waren bijna vol, waardoor de kans groot is dat mensen er nu ook niet meer terechtkunnen.

Nog nooit zo druk

Volgens de GGD is het nog nooit eerder zo druk geweest. "We denken dat dat komt doordat er simpelweg heel veel mensen met klachten zijn die zich nu willen testen", zegt een GGD-woordvoerder. Dat er te weinig tests beschikbaar zijn voor iedereen met klachten, komt volgens de GGD doordat het ministerie van Volksgezondheid te weinig labcapaciteit inkoopt.

Gisteren waren de GGD-testlijnen al meerdere keren overbelast. Ook via coronatest.nl was het toen voor velen onmogelijk om nog een test te krijgen. Vandaag is het dus nog drukker.

In de meeste gevallen boeken GGD's maximaal 48 uur vooruit. Als de agenda vol zit, worden alle verdere aanvragen afgewezen.