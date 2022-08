Gevaar kerncentrale Zaporizja hoog op agenda Guterres in Oekraïne

Rusland dreigt de kerncentrale bij Zaporizja uit te schakelen als Oekraïne er aanvallen op blijft uitvoeren, zegt het ministerie van Defensie in Moskou. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan de centrale te beschieten.

Een ongeluk met de centrale kan leiden tot het verspreiden van nucleair materiaal tot in Polen, Duitsland en Slowakije, zegt Moskou. Back-upsystemen van de centrale zouden al zijn beschadigd. Het is de grootste kerncentrale van Europa en een groot deel van Oekraïne is ervan afhankelijk voor zijn stroomvoorziening.

De centrale is sinds maart in Russische handen. Het complex ligt dicht bij de frontlinie en heeft de afgelopen weken regelmatig onder vuur gelegen.

Veiligheid

Vandaag praat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, in Lviv met president Zelensky van Oekraïne. Daar komt ook de situatie rond de kerncentrale aan bod. Rusland beschuldigt Oekraïne ervan dat het morgen, als Guterres nog in het land is, een aanval wil uitvoeren op de centrale en daar Rusland te beschuldigen van "nucleair terrorisme".

Zelensky riep in zijn nachtelijke videotoespraak Rusland op uit de centrale te vertrekken en zei dat alleen transparantie en toezicht door het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA nucleaire veiligheid kan waarborgen.

Bezoek Ergogan

Tegelijk met Guterres bezoekt ook de Turkse president Erdogan Oekraïne. Het is zijn eerste bezoek aan Oekraïne sinds het uitbreken van de oorlog op 24 februari. Hij zal met Zelensky spreken over de graanexport vanuit Oekraïense Zwarte Zeehavens.

Turkije verkeert in een economische crisis met een torenhoge inflatie en is meer en meer van Rusland afhankelijk voor onder meer gas en hulp bij het bouwen van een kerncentrale.

Gesprekken over terugkeer naar de onderhandelingstafel zijn niet aangekondigd. De laatste keer dat Russische en Oekraïense delegaties met elkaar spraken over vrede was in maart in Turkije. De onderhandelingen in Istanbul liepen vast in beschuldigingen over en weer.