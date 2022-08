Explosie bij huis Heerhugowaard, bewoners derde keer doelwit

Een ontploffing vanochtend vroeg heeft schade aangericht aan een woning in Heerhugowaard. Niemand raakte gewond, maar de voordeur en een raam zijn vernield.

De politie neemt de zaak uitermate serieus, omdat dezelfde bewoners de afgelopen maanden vaker doelwit waren, meldt NH Nieuws. Hun auto werd vernield. Later is een auto van de bewoners in brand gestoken.

De ontploffing vond rond 04.30 uur plaats, midden in een woonwijk. In de tuin bij de woning liggen glasscherven. De schutting werd erdoor deels vernield.

Volgens een buurtbewoners woont in het huis een stel met een jong kind. De bewoners waren niet thuis, maar hun hond wel. Die bleef ongedeerd.

Heel harde klap

"Mijn vrouw zat vannacht rechtop in bed toen het explosief afging. Ze was geschrokken", reageert een buurtbewoner. "De hele buurt wil wel weten wat er aan de hand is. Het is vervelend voor de mensen die erboven of ernaast wonen. Het was echt een hele harde klap."

De politie geeft verder geen commentaar. Wel is direct een onderzoek ingesteld door specialisten van Team Explosieven Verkenning en de Forensische Opsporing.