Tilburger met wapenarsenaal in huis 'had fascinatie voor techniek'

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist tegen een 41-jarige man uit Tilburg. In het huis waar hij samen met zijn vrouw en dochtertje woont, trof de politie een jaar geleden een hele verzameling wapens, munitie en andere explosieven aan.

De politie, brandweer en EOD hadden twee dagen nodig om alles op te ruimen, meldt Omroep Brabant.

"Het ging mij om de techniek van het laden van een pistool. Ik wilde niemand pijn doen", aldus de Tilburger vanochtend bij de rechtbank. "Ik heb een fascinatie voor techniek."

Grote risico's

Die fascinatie ging ver. "Acht vuurwapens, drie automatische wapens waaronder een mitrailleur, twaalf vuurpijlen, 200 strijkers en een hoop munitie", begon de officier van justitie aan een lange opsomming. En het was niet alleen veel, al dat explosieve materiaal lag ook midden in een woonwijk. De officier: "We hebben het hier over serieuze wapens met grote risico's,"

Het verzamelen begon met vuurwerk, vertelde de Tilburger. "Ik vond het kruit interessant. Mijn opa was een verzetsheld. Hij liet mij het kruit in kogels zien."

Daarna kwamen de wapens. "Het was makkelijk te krijgen via een muisklik. Ik blowde en was 's nachts vaak alleen. Mijn realiteit vervaagde." Betalen ging met bitcoins; bestellingen kwamen via pakketjes uit Tsjechië of simpelweg via een webwinkel. "Ik gebruikte grappige namen als Konijntje ofzo. Mijn vrouw wist van niks."

Twijfel toen dochter zes jaar was

Pas toen zijn dochter zes jaar oud was, begon de twijfel. "Ze werd ouder, dus ik dacht ik moet hiervanaf. Ik moet het vuurwerk afsteken en opmaken. Het kwam er steeds niet van, ook door corona."

Na de politie-inval op 13 augustus 2021 stopte hij. "Mijn vrouw is heel erg geschrokken. Ik heb ontzettend veel gehuild. Ze weet nu dat ik het achter me wil laten", aldus de man. Hij heeft een vaste baan en wil meer aandacht besteden aan zijn dochter,

Overal excuses gemaakt

De man heeft het ook goedgemaakt met zijn buren die vorig jaar twee dagen hun huis uit moesten toen de hulpdiensten het wapenarsenaal weghaalden. "Ik heb overal excuses gemaakt", aldus de Tilburger vanochtend. "Ik heb ook wijn- en bierpakketjes uitgedeeld. De buren waren allemaal erg geschrokken, maar nu is het weer goed."

De officier van justitie zei blij te zijn met de berouwvolle bekentenis en de stabiliteit die de man nu heeft. Toch vindt hij een gevangenisstraf van vier jaar "passend" gezien de risico's die de verdachte heeft genomen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.