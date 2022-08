Droogte-expert Niko Wanders van de Universiteit Utrecht is niet verbaasd. Droogte en wateroverlast zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zegt hij. "Warme lucht in de atmosfeer houdt veel meer vocht vast. Als het langere tijd warm is dan is de intensiteit van de regen die daarna valt vaak groter."

Een lange periode was het erg droog in grote delen van Europa, maar de afgelopen dagen kwam het met bakken uit de hemel. Dat betekende naast verlichting voor de natuur en boeren ook voor wateroverlast. In Parijs en Londen konden de riolen het water niet aan en ook verspreid door Nederland stonden straten onder water.

In delen van Frankrijk werd gisteren code oranje afgekondigd vanwege het noodweer, en mensen werd afgeraden om te reizen. Campingeigenaren in de Gard, in het zuiden van Frankrijk, werd gevraagd om hun terrein te ontruimen vanwege het noodweer.

Ook in België veroorzaakte de regen overlast. Onder meer in het historische centrum van Gent kwamen straten blank te staan. Daarnaast had het zuidelijke deel van Engeland, waaronder de hoofdstad Londen, last van hevige regenval.

In Nederland was de overlast na de buien van de afgelopen twee dagen eveneens groot. In het Overijsselse Hardenberg liep het water enkele woningen binnen, meldt RTV Oost. Omroep Gelderland schrijft over huizen in Doornspijk die deels onder water staan en ook in Groningen zijn veel meldingen van wateroverlast.

Kurkdroog

Door het droge weer is de bodem kurkdroog, en een bodem die droog en hard is neemt slecht water op, vertelt Wanders. Als er veel regen in een korte tijd valt stroomt het grootste deel van het water weg, in plaats van dat het geabsorbeerd wordt. "Op het laagste punt in dat gebied blijft het water staan, wat zorgt voor overlast", legt de droogte-expert uit.

In deze video is te zien dat een droge bodem langzaam water opneemt: