15-jarige jongen opgepakt vanwege 'wurgspel', OM waarschuwt voor gevaren

Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is begin deze maand op verzoek van het Openbaar Ministerie aangehouden vanwege een zogenoemde 'choking game' of wurgspel.

De jongen hield vier scholieren korte tijd in een wurggreep, waardoor ze kort hun bewustzijn verloren. Dat is vastgelegd op bewakingsbeelden van de school. De jongen is inmiddels weer vrijgelaten, moet de komende tijd aan zijn gedrag gaan werken. Onderzocht wordt of het wurgen op vrijwillige basis is gegaan.

Het wurgspel, dat op internet veel te zien is, leidt tot een korte roes doordat de halsslagader wordt dichtgeknepen. Zonder risico's is dit spel bepaald niet. De afgelopen jaren zijn meerdere jongeren erdoor overleden.

"Bovendien kan er zwaar lichamelijk letsel ontstaan doordat er bijvoorbeeld een zuurstoftekort in de hersenen ontstaat met alle gevolgen van dien", zo waarschuwt de jeugdofficier.

Ongelukkig vallen

Het OM wijst erop dat het gebrek aan zuurstof bovendien spasmen veroorzaken of ervoor zorgen dat iemand flauwvalt en vervolgens ongelukkig valt. "De gevolgen van dit 'stikspel' kunnen je dan ook de rest van je leven achtervolgen."

Justitie zegt dat het verwurgen van iemand strafrechtelijk gezien niet als spelletje wordt gezien, maar als misdrijf. Het OM waarschuwt dat jongeren vervolgd kunnen worden en dat het ertoe kan leiden dat iemand bijvoorbeeld geen verklaring omtrent het gedrag (vog) meer krijgt.