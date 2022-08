Cyberaanvallen op Estland na weghalen van Sovjettank

In Estland zijn de overheid en het bedrijfsleven slachtoffer van cyberaanvallen na de overbrenging van een tank uit de Sovjettijd uit de stad Narva naar een museum. De regering is ook van plan om ook andere Sovjetgedenktekens uit de openbare ruimte weg te halen. "Gisteren was Estland het doelwit van de hevigste cyberaanvallen sinds 2007", tweette de staatssecretaris Kristjan voor IT-infrastructuur.

De gebruikers zouden er weinig van hebben gemerkt, omdat de aanvallen succesvol zouden zijn afgeslagen. In 2007 was Estland ook het doelwit van cyberaanvallen afkomstig uit Rusland. Dat was na de verwijdering van een tank uit de Sovjettijd uit hoofdstad Talinn.

De aanvallen van gisteren zijn opgeëist door een Russische hackersgroep Killnet. Volgens de groep zijn meer dan 200 Estse websites onbereikbaar geworden.

Rode Leger

De tank in Narva is een T-34, een type tank dat tijdens de Tweede Wereldoorlog massaal werd ingezet door het Rode Leger in de strijd tegen nazi-Duitsland. Het gedenkteken in Narva hield de herinnering aan de 'bevrijding' van Estland door dit Sovjetleger in stand, maar in de ogen van veel Esten volgde daarna de bezetting en onderdrukking door de Sovjetunie.

Door de oorlog in Oekraïne wordt de aanwezigheid van gedenktekens uit de Sovjettijd in Estland opnieuw onder de loep genomen. Een meerderheid van de inwoners van Narva is van Russische afkomst. De gemeenteraad weigerde om het gedenkteken weg te halen, maar in opdracht van de regering is het toch gebeurd.