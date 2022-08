Vollering niet in actie tijdens wegrace EK, De Jong opgeroepen als vervanger

Demi Vollering komt niet in actie tijdens de wegrace op de Europese kampioenschappen. De 25-jarige wielrenster is niet voldoende hersteld van haar val in de ronde van Scandinavië.

Bondscoach Loes Gunnewijk heeft Thalita de Jong (28) nu aangewezen als vervangster.

Uit voorzorg afgestapt

Vollering ging zes dagen geleden onderuit in de vierde etappe van de Ronde van Scandinavië. Haar ploeg SD Worx liet weten Vollering "uit voorzorg" terug te trekken uit de koers.

Sprintster Lorena Wiebes is kopvrouw in de Nederlandse selectie, die zondag in actie komt tijdens de wegwedstrijd. Ellen van Dijk, Riejanne Markus, Charlotte Kool, Floortje Mackaij, Jeanne Korevaar en Anouska Koster zijn de andere Nederlandse rensters.

Annemieke van Vleuten bereidt zich voor op de Ronde van Spanje. Marianne Vos geeft na een intensieve periode de voorkeur aan trainingen.