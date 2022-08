Bol houdt zicht op unieke dubbel; finaleplaats 400 meter horden veiliggesteld

Femke Bol heeft zich donderdagmiddag bij de Europese kampioenschappen in München met speels gemak geplaatst voor de finale van de 400 meter horden. Vrijdagavond (21.45 uur) hoopt ze een unieke dubbel te pakken. Dan kan ze na het goud op de 400 meter van woensdagavond ook het goud pakken op de 400 meter horden.

Het kwam één keer eerder voor dat een atleet goud won op beide afstanden. Om te precies te zijn 118 jaar geleden: de Amerikaan Harry Hillman won bij de Olympische Spelen van 1904 in St. Louis de 400 meter én de 400 meter horden.

Bol was na de start rap weg en lag al snel aan de kop van het veld. Daarna kwam ze geen enkel moment in gevaar en liep ze onbedreigd en met groot vertoon van macht naar de zege in haar halve finale.