'Koala-oorlog' Australische deelstaat escaleert: dreigementen Nationale Partij

Koala's beschermen of niet? De Australische regering van de deelstaat New South Wales heeft er momenteel een crisis over. Het beleid om de koala's te beschermen in de regio kan op kritiek en steun rekenen binnen de regering. In Australië wordt de kwestie de 'koala-oorlog' genoemd.

De Nationale Partij dreigt inmiddels met stappen als het beleid niet wordt aangepast. Zo wil de partij geen overheidswetgeving meer steunen en zullen de wetgevers van de partij niet meer in het staatsparlement met de Liberale Partij plaatsnemen. Dat maakte de partijleider eerder vandaag bekend.

Dit betekent dat de Liberale Partij van premier Gladys Berejiklian momenteel een minderheidsregering vormt totdat de situatie is opgelost. Berejiklian heeft gezegd dat ze de ministers van hun portefeuille zal ontdoen als ze niet van gedachten veranderen.

Koala's beschermen

Het geschil gaat over het State Environmental Planning Policy van de regering, dat in december in de wet werd aangepast. Het beleid heeft als doel om de leefgebieden van de koala's beter te beschermen. Uit onderzoek blijkt dat koala's zonder die bescherming in 2050 uitgestorven zijn in New South Wales. Ook de bosbranden van afgelopen zomer in het gebied hebben waarschijnlijk 3 miljard dieren gedood, waaronder veel koala's.