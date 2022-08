Quintana toch niet van start in Utrecht, maar wel naar CAS voor schrappen Tour-uitslag

Nairo Quintana gaat toch niet van start in de Ronde van Spanje. De Colombiaan van de ploeg Arkéa-Samsic werd een dag eerder door de internationale wielrenunie UCI uit de uitslag van de Tour de France geschrapt. Dat was een sanctie nadat vast was komen te staan dat hij tijdens die ronde de verboden pijnstiller tramadol had gebruikt.

Quintana ontkende en zei woensdag nog te zullen starten in Utrecht bij de ploegentijdrit. Vandaag volgde een nieuw statement waarin hij zegt zich de komende dagen te richten op het beroep dat hij heeft aangetekend bij het sporttribunaal CAS.

Zijn ploeg, die net zijn contract heeft verlengd tot en met 2025, kwam nog niet met een officiële reactie. Quintana won in 2014 de Giro en twee jaar later de Vuelta. In de Tour eindigde hij twee keer op de tweede plaats.

Terugkeer in wedstrijden

Quintana eindigde in de Tour de France als zesde. Dat resultaat raakte hij kwijt, maar bij het gebruik van tramadol volgt, bij de eerste keer dat een renner betrapt wordt, geen schorsing. Hij had daarom mogen starten in de Vuelta. "Ik zal niet deelnemen aan de Vuelta om me voor te bereiden op mijn verweer bij het CAS. Ik zal later dit seizoen terugkeren in wedstrijden."