Profs rijden record van amateur aan flarden tijdens testritje Vuelta

Amateurwielrenner Arnold Gaasenbeek (50) uit Maarssen mocht zich King of the Mountain (KOM) noemen op een stukje weg buiten het dorp Tienhoven. Meer dan een jaar stond zijn record op de sportapp Strava. Tot gisteren.

Toen reden vijf professionele wielrenners een trainingsritje voor de Vuelta. Ze verpulverden Gaasenbeeks record met veertien seconden.

"Ik keek eerst of het niet mijn buurman op zijn e-bike was", reageert Arnold Gaasenbeek bij RTV Utrecht. De recordbrekers bleken de profs Remco Evenepoel, Ilan van Wilder, Louis Vervaeke, Pieter Serry en Rémi Cavagna te zijn.

"Toen ik die namen zag, heb ik meteen een screenshot gemaakt en mijn broer geappt. Het is écht een mooi lijstje", zegt amateur Gaasenbeek berustend over zijn zesde plek. Hij is ook niet de enige amateur die het in Strava moet afleggen tegen de profs: zo is Sébastian Reichenbach nu de snelste op de Lekdijk bij Wijk bij Duurstede en Michael Woods veroverde het segment langs de Pyramide van Austerlitz.

Vernietigend ritje

De Maarssenaar fietste zijn record van 3 minuut 40 op 28 maart 2021 op een weg van bijna drie kilometer bij Tienhoven. Strava registreerde het als een record. Maar Strava registreerde gisteren ook het 'vernietigende' trainingsritje van de vijf profs van Quick Step-Alpha Vinyl.

De profs hebben het gemakkelijker, vindt Gaasenbeek. "Ze fietsen in een peloton, houden elkaar uit de wind en zeker tijdens wedstrijden hoeven zij zich geen zorgen te maken over stoplichten en andere weggebruikers."

Dwars door Utrecht

Morgen begint de Ronde van Spanje met een tijdrit dwars door Utrecht. Dan wordt het opnieuw spannend voor Gaasenbeek. "Tsja, in de binnenstad heb ik ook een enkele KOMmetjes. Die zullen wel afgepakt worden, ben ik bang."

Dat is dan maar even zo, stelt de amateurwielrenner. Helemaal gewonnen geeft hij zich toch niet. Vroeg of laat gaat hij proberen om bij Tienhoven weer King of the Mountain te worden. "Als ik weer in de buurt ben, ga ik zeker een nieuwe poging wagen. Het verschil valt wel goed te maken. Zeker als ik de wind in de rug heb."